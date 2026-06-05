Con nuevos hallazgos avanza la investigación federal sobre pensiones truchas en Anta

Los nueve procedimientos simultáneos alcanzaron clínicas privadas, hospitales públicos y domicilios particulares ubicados en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal.

La causa se inició tras una denuncia en noviembre de 2024. Los investigadores identificaron un entramado que captaba personas vulnerables para obtener beneficios sociales.

La organización habría montado un mecanismo destinado a gestionar pensiones por invalidez para personas que no padecían las patologías declaradas en los expedientes.

La maniobra combinaba la participación de operadores políticos, profesionales de la salud y otros actores vinculados al circuito administrativo necesario para obtener las prestaciones.