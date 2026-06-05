La UTA advierte que el transporte en Salta colapsó y pide revisar gratuidades

Ante la quita de subsidios nacionales, la caída del 20% en el corte de boletos y el avance descontrolado de aplicaciones como Uber y Didi, el gremio consideró urgente una reestructuración profunda.

Cruz coincidió con Saeta en la necesidad de revisar las gratuidades masivas para otorgarlas solo a quien corresponda, y propuso convocar a una mesa de diálogo urgente entre la UTA, Saeta y la AMT para adecuar el servicio a la demanda real y proteger los puestos de trabajo.