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La UTA advierte que el transporte en Salta colapsó y pide revisar gratuidades

El secretario general de la UTA Salta, Pedro Cruz, advirtió que el sistema de transporte público "ya colapsó" y que el reciente acuerdo entre Saeta y las empresas es solo un "parche" temporal.

Salta Hoy

05 / 06 / 2026

 

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Ante la quita de subsidios nacionales, la caída del 20% en el corte de boletos y el avance descontrolado de aplicaciones como Uber y Didi, el gremio consideró urgente una reestructuración profunda.

Cruz coincidió con Saeta en la necesidad de revisar las gratuidades masivas para otorgarlas solo a quien corresponda, y propuso convocar a una mesa de diálogo urgente entre la UTA, Saeta y la AMT para adecuar el servicio a la demanda real y proteger los puestos de trabajo.

 

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