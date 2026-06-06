Finalmente, la despedida del Indio Solari será el domingo y aún resta definir el lugar

La familia de Carlos 'Indio' Solari confirmó que la despedida pública del reconocido músico se realizará el próximo domingo 7 de junio, aunque todavía no se definieron el horario ni el lugar donde se llevará a cabo el velatorio.

A través de las redes sociales oficiales del artista, sus allegados informaron que la ceremonia fue postergada para permitir la llegada de seguidores provenientes de distintos puntos del país. "Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora", señalaron.

La noticia llega luego del fallecimiento de Solari, ocurrido el jueves a los 77 años a raíz de un accidente cerebrovascular (ACV), mientras atravesaba una prolongada lucha contra la enfermedad de Parkinson.

Desde que se conoció su muerte, comenzaron las especulaciones sobre el espacio que podría albergar la despedida de uno de los músicos más influyentes del rock argentino. Entre las alternativas analizadas figuró incluso el edificio del Honorable Cámara de Diputados de la Nación, aunque la propuesta fue descartada por cuestiones de seguridad y logística.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, explicó que tras consultas con el Ministerio de Seguridad se concluyó que el Congreso no reunía las condiciones necesarias para recibir una convocatoria masiva.

También trascendió que el entorno del artista mantuvo contactos con los clubes Boca Juniors y Racing Club para evaluar la posibilidad de realizar allí el velatorio, aunque ambas opciones quedaron finalmente descartadas.

Por su parte, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno nacional puso a disposición el predio de Tecnópolis para realizar la despedida. Según indicó, la seguridad del evento estaría a cargo de la Policía Federal.

Mientras se aguarda la confirmación oficial del lugar, cientos de fanáticos comenzaron a rendir homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en distintos puntos del país. Durante las últimas horas se registraron concentraciones espontáneas en las inmediaciones de su vivienda en Parque Leloir y también en Plaza de Mayo, donde seguidores se reunieron para recordar al artista y darle el último adiós.