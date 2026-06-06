Alarma en la Selección argentina: Balerdi se realiza estudios por una molestia muscular

La Selección argentina encendió las alarmas a pocos días del inicio del Mundial 2026. El defensor Leonardo Balerdi se sometió a estudios médicos tras sufrir una molestia muscular durante el último entrenamiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El zaguero, que llega al seleccionado luego de una destacada temporada en Olympique de Marsella, finalizó la práctica con molestias físicas y el cuerpo médico decidió realizarle exámenes para determinar la gravedad de la lesión.

Si bien todavía no existe un parte médico oficial, las primeras versiones indican que podría tratarse de un desgarro, una situación que genera preocupación en el cuerpo técnico debido a la cercanía del debut mundialista.

Ante este escenario, Scaloni deberá tomar una decisión clave en caso de confirmarse la lesión. El entrenador podría optar por esperar la recuperación del defensor o convocar a un reemplazante de la lista ampliada de 55 futbolistas que había sido presentada previamente.

Senesi aparece como principal alternativa

En caso de que Balerdi no pueda continuar en la nómina definitiva, el principal candidato a ocupar su lugar sería Marcos Senesi.

El defensor central viene de completar una gran temporada en AFC Bournemouth, equipo que finalizó sexto en la Premier League y logró una histórica clasificación a la próxima edición de la UEFA Europa League.

Primer amistoso antes del Mundial

Mientras aguardan los resultados de los estudios, la Selección argentina continuará con su preparación para la Copa del Mundo. Este sábado por la noche afrontará su primer compromiso amistoso previo al certamen cuando enfrente a Selección de Honduras.

El encuentro servirá como una de las últimas pruebas antes del inicio del Mundial 2026, que se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.