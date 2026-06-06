Salta inicia las actividades en homenaje a Martín Miguel de Güemes a 205 años de su herida

Salta comenzará este domingo una nueva edición de las actividades conmemorativas en honor al general Martín Miguel de Güemes, al cumplirse 205 años del ataque realista que le provocó la herida que marcaría su paso a la inmortalidad.

La jornada se desarrollará en la plaza Belgrano, lugar histórico donde el líder de la Guerra Gaucha fue alcanzado por un disparo el 7 de junio de 1821 durante una incursión de tropas realistas sobre la ciudad de Salta. El acto reunirá a autoridades provinciales y municipales, fortines gauchos, agrupaciones tradicionalistas y vecinos que cada año participan de este homenaje cargado de significado para la identidad salteña.

Tras la ceremonia oficial se realizará la tradicional cabalgata gaucha, una de las expresiones más emblemáticas del calendario güemesiano. El recorrido partirá desde la plaza Belgrano y atravesará distintos sectores de la ciudad hasta llegar a la plaza Macacha Güemes. Desde allí, los jinetes continuarán su marcha hacia Finca La Cruz, el sitio donde Güemes pasó sus últimos días acompañado por sus milicianos.

Las actividades forman parte del programa provincial "Güemes 2026", una agenda que contempla más de 250 propuestas culturales, educativas, turísticas y tradicionales distribuidas en distintos municipios durante todo el mes de junio. La iniciativa busca mantener viva la memoria del héroe salteño y fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con la historia provincial.

La fecha recuerda el ataque encabezado por el coronel realista José María Valdés, quien logró ingresar a la ciudad de Salta y herir de gravedad a Güemes. A pesar de ello, el caudillo continuó liderando la resistencia contra las fuerzas españolas hasta su fallecimiento, ocurrido diez días después, el 17 de junio de 1821.