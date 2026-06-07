En Salta, los ciberdelitos sexuales contra menores crecieron un 73,8% y encienden alarmas

Mientras los indicadores más graves de criminalidad mostraron una mejora durante el último año, un dato encendió una fuerte señal de alerta en Salta: los ciberdelitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes crecieron un 73,8%, según el último informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

El relevamiento, elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, reveló que los casos pasaron de 51 en 2024 a 89 en 2025. La categoría incluye delitos como grooming, producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, además de la difusión no consentida de imágenes íntimas de menores a través de medios digitales.

El incremento ubica a Salta entre las provincias con mayor crecimiento relativo del país en este tipo de delitos y supera ampliamente la media nacional. Si bien el informe no profundiza sobre las causas, especialistas señalan que el aumento podría responder tanto a una mayor cantidad de hechos como a una mejora en los mecanismos de detección y denuncia.

Algunas cifras bajan y otras preocupan

Además del fuerte aumento de los ciberdelitos sexuales contra menores, el informe expone otras variaciones en los delitos contra la integridad sexual.

Las tentativas de abuso sexual con acceso carnal registraron un incremento del 60,9%, al pasar de 13 a 21 casos. En tanto, los abusos sexuales simples descendieron un 10%, con 564 hechos registrados frente a los 624 del período anterior.

Por otra parte, los abusos sexuales con acceso carnal consumados mostraron una leve suba del 1,9%, pasando de 298 a 305 víctimas.

Menos homicidios, robos y hurtos

En contraste con estos indicadores, Salta registró una mejora significativa en algunos de los delitos más graves.

Los homicidios dolosos descendieron un 31,2%, pasando de 68 víctimas en 2024 a 47 durante 2025. La tasa cayó de 4,6 a 3,2 homicidios cada 100 mil habitantes, ubicando a la provincia entre las jurisdicciones con mayor reducción a nivel nacional.

También disminuyeron los delitos contra la propiedad. Los robos bajaron un 16,2%, con 18.955 hechos registrados frente a los 22.515 del año anterior. Los hurtos, por su parte, retrocedieron un 18,1%, pasando de 20.784 a 17.094 casos.

Las alertas que persisten

El informe también advierte sobre otras modalidades delictivas que mostraron un crecimiento importante durante el último año.

Las extorsiones aumentaron un 50%, al pasar de 77 a 116 denuncias. Los suicidios consumados registraron una suba del 34,6%, pasando de 179 a 243 casos.

El contrabando simple creció un 22,8%, mientras que los delitos contra la administración pública aumentaron un 21,4%. Las amenazas subieron un 6,4% y las lesiones dolosas un 6,3%.

Uno de los incrementos más significativos se dio en las contravenciones registradas por las fuerzas de seguridad, que pasaron de 39.810 a 58.980 casos, lo que representa una suba del 47,5%.

La prevención, una herramienta clave

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia de Salta, Sofía Cornejo, advirtió recientemente sobre los riesgos asociados al uso de las redes sociales y la importancia de la prevención.

La funcionaria señaló que las plataformas digitales pueden convertirse en herramientas peligrosas cuando son utilizadas para vulnerar derechos y recordó que toda actividad en internet deja una huella digital.

Además, remarcó la necesidad de que las familias acompañen y supervisen el uso que niños y adolescentes hacen de los dispositivos móviles. "El celular no es solo una herramienta de comunicación, sino una puerta de acceso a un mundo sin control si no hay supervisión", sostuvo durante una charla sobre ciberdelitos.

Casos recientes en la provincia

Durante los últimos meses se registraron diversos procedimientos vinculados a delitos sexuales cometidos a través de internet.

Entre ellos se destacan la detención de un hombre acusado de grooming en El Bordo, la imputación de dos personas por producción de material de abuso sexual infantil, la participación de la Fiscalía salteña en la operación internacional "Aliados por la Infancia VI" y diversos allanamientos realizados en Orán y San Antonio de los Cobres.