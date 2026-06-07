Homenaje a Güemes: comenzó la cabalgata hacia la Cañada de la Horqueta

Salta vive este domingo una jornada cargada de historia y tradición al conmemorarse los 205 años del día en que el general Martín Miguel de Güemes fue herido de muerte durante un ataque de las fuerzas realistas en la ciudad.

Las actividades comenzaron desde temprano en la plaza Belgrano, el sitio histórico ubicado en la intersección de las actuales calles Balcarce y Belgrano, donde el héroe gaucho recibió el disparo que diez días después le costaría la vida.

El acto central contó con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz, acompañado por representantes de fortines gauchos, agrupaciones tradicionalistas y numerosos vecinos que participaron de la emotiva evocación histórica. Tras la ceremonia, se dio inicio a la tradicional cabalgata hacia la Cañada de la Horqueta, uno de los momentos más representativos del calendario güemesiano.

Homenaje a Macacha Güemes

Las actividades continuaron durante la mañana en la plaza Macacha Güemes, donde se realizó el acto conmemorativo por el 160° aniversario del fallecimiento de Macacha Güemes, figura clave en la lucha por la independencia y estrecha colaboradora del general salteño.

La ceremonia incluyó una ofrenda floral, una invocación religiosa, un toque de silencio y palabras alusivas a cargo de representantes de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes.

Camino a la Horqueta

Mientras tanto, cientos de jinetes continúan avanzando hacia la Cañada de la Horqueta, donde está previsto que se realice a las 14 el homenaje central a Martín Miguel de Güemes.

La cabalgata recrea el recorrido hacia el lugar donde el prócer pasó sus últimos días acompañado por sus fieles milicianos, consolidándose año tras año como una de las expresiones más significativas de la identidad cultural y tradicional de Salta.