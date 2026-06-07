Argentina venció a Honduras y dejó buenas señales para el Mundial 2026

La Selección argentina superó este sábado por 2 a 0 a la selección de Honduras en el primero de los amistosos preparatorios para el Mundial 2026. Sin desplegar todo su potencial, el equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró pasajes de buen fútbol y dejó sensaciones positivas de cara al inicio de la máxima cita internacional.

Desde el comienzo del encuentro, la Albiceleste asumió el protagonismo con un claro dominio de la posesión y varias aproximaciones al arco rival. Sin embargo, durante gran parte de la primera etapa le faltó precisión en los metros finales para traducir esa superioridad en el marcador.

La apertura llegó a los 36 minutos, cuando el delantero Lautaro Martínez convirtió un penal que le permitió a Argentina irse al descanso con ventaja.

En el complemento, el ingreso de varios habituales titulares le dio otra dinámica al equipo. Con mayor intensidad y velocidad en la circulación, Argentina comenzó a marcar diferencias más evidentes frente a un rival de menor jerarquía y generó varias situaciones de peligro.

El segundo gol llegó tras una destacada acción colectiva. Lautaro Martínez asistió de taco y Giuliano Simeone aprovechó la habilitación para definir con tranquilidad y sellar el 2 a 0 definitivo.

El amistoso dejó lecturas distintas según el tramo del partido. Mientras que el rendimiento de varios suplentes durante la primera mitad fue correcto, aunque sin sobresalir, la presencia de los habituales titulares en la segunda etapa permitió volver a observar la identidad futbolística que convirtió a Argentina en una de las selecciones más competitivas de los últimos años.

Más allá de la diferencia de nivel con Honduras, el encuentro sirvió para confirmar que la idea de juego impulsada por Scaloni sigue vigente y que el cuerpo técnico continúa ajustando detalles de cara al Mundial que comenzará el próximo 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

De cara a los próximos compromisos, la principal preocupación pasa por el estado físico de varios futbolistas que arrastran molestias. Entre ellos aparecen Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Nico Paz, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina tendrá un nuevo ensayo frente a Islandia antes del debut mundialista ante Selección de Argelia, un rival que ya dio muestras de su potencial tras sorprender a Selección de Países Bajos en uno de los encuentros preparatorios.