Reconocimiento a periodistas de El Tribuno

Los jubilados a los que se agasajó con un pequeños presente fueron: Rubén "Mataco" Arenas, periodista de policiales e interior; María Belizán, mecanógrafa y luego parte del central de fichaje y archivo; Esteban “Gringo” Chavarría, diseñador y jefe de la sección de diseño; Fredy Minola, quien trabajó en deportes, espectáculos, interior y en la columna “La hora del cierre”; José "Cabezón" Párraga, ex combatiente de Malvinas y miembro activo de la redacción; Pedro Salcedo, periodista de deportes y editor en El Tribuno de Jujuy; Víctor Villada, hábil corrector y responsable de la edición en Salta y Jujuy; José "Lobo" Cabral, parte de la mesa de correctores y sección de Cables; Marita Simón, responsable de la sección Locales y Ramón “Chiqui” Pereyra, histórico periodista político.

También fueron reconocidos los empleados que ya llevan 25 años o más en la empresa: María Laura Álvarez Chamale, Caro Robles, José Serrudo, Carina Costello, Antonio Gaspar, Daniela Gutiérrez y Adrián Quiroga.

También se dedicó un momento especial para recordar al reciente fallecido Antonio "Turco" Medaa, quien fuera parte de la redacción de El Tribuno por más de 40 años.

La conducción de este encuentro estuvo a cargo de la locutora Delia Aguilar, la voz inconfundible de Radio Salta.