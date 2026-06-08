Valle de Lerma: Una mujer fue internada tras volcar su auto al regresar del trabajo

La mujer salía de trabajar de una dependencia policial en la ciudad de Rosario de Lerma y era la única ocupante del auto.

El vehículo quedó apoyado sobre su lateral, lo que dificultó su rescate, y fue trasladada en ambulancia al hospital de Cerrillos.

Se espera una evaluación médica, aunque las primeras informaciones indican que no sufrió lesiones graves.

“Una de las hipótesis es que podría haberse dormido o por algún inconveniente perdió el control, se cruzó de carril y volcó en la banquina”, dijo a Radio Salta una fuente informativa.