Se recordó el día que hirieron al General Güemes

El episodio ocurrió el 7 de junio de 1821, cuando el héroe gaucho fue herido de muerte durante una emboscada.

Las actividades comenzaron ayer en plaza Belgrano con el izamiento de las banderas Nacional y de Salta, seguido por la entonación del Himno Nacional Argentino.

El primer mandatario recordó la memoria de Carlos Lecuona de Prat y Fernando García Bes, reconocidos referentes de la identidad y la cultura gaucha salteña, recientemente fallecidos.

“Hoy el gauchaje está de luto por la muerte de estos dos grandes hombres, dos grandes gauchos, en un día tan especial como hoy, en un mes tan especial como lo es junio, el mes de nuestro Héroe Gaucho”, expresó el mandatario.