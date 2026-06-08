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Ahora controlan la presencia de drogas en los conductores

La Municipalidad de la Ciudad de Salta aplica en su totalidad la ordenanza N° 14.395. En puestos aleatorios a cualquier hora del día, los inspectores de tránsito piden al conductor una muestra de saliva en un hisopo.

Salta Hoy

08 / 06 / 2026

 

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"Es la primera vez que sumamos el test toxicológico además de el de alcohol en sangre y el objetivo es muy claro, es seguir salvando vidas y seguir concientizando a los conductores salteños ante su responsabilidad al volante", explicó el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato por Radio Salta.

Cabe destacar que el test toxicológico es aleatorio, ya que tiene una demora de entre 5 a 7 minutos para brindar los resultados.

La sustancia que se detectó en 4 conductores este fin de semana en todos los casos fue THC (tetrahidrocannabinol) que es el principal compuesto psicoactivo presente en la planta de cannabis.

Así lo explicó Assennato por Radio Salta. 

Se aclara que el artefacto que identifica los estupefacientes toma a partir de determinado umbral de consumo. Es decir que, la hoja de coca no arroja positivo y estar en un ambiente donde hay gente fumando marihuana tampoco.

El aparato analiza el consumo de anfetaminas, benzodiacepinas (presentes en medicamentos psicotrópicos, que actúan en el sistema nervioso central produciendo efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos y/o relajantes musculares) THC del cannabis, cocaína, metanfetaminas y opioides.  

“El aceite de cannabis y la hoja de coqueo no aparecen en el test, por lo tanto no son infraccionados”, aclaró el funcionario.

Assennato aclaró que a las cuatro personas a las que les dio positivo para marihuana, les arrojó negativo para alcohol. 

El funcionario dio detalles de los síntomas que se observan en las personas que consumieron drogas.

 

 

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