Accidente fatal en Orán: La conductora de una motocicleta falleció y su amiga está grave
Radio Salta confirmó que ocurrió el sábado pasado cerca de las 7:00 de la mañana en calles Bustamante y Eduardo Arias, de San Ramón de la Nueva Orán.
Salta Hoy
08 / 06 / 2026
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Dos amigas se trasladaban en la moto cuando la conductora perdió el control y subió a la vereda.
La motocicleta impactó contra un poste, causando múltiples fracturas a la conductora de 27 años.
A pesar de ser trasladada al hospital, falleció horas después por la gravedad de las heridas.
Su amiga, de 26 años, se encuentra internada y tenía 1,28 gramos de alcohol en sangre.
Con este trágico siniestro, ya son 62 las víctimas de accidentes de tránsito en lo que va del año, 4 en este mes de junio.