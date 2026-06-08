Accidente fatal en Orán: La conductora de una motocicleta falleció y su amiga está grave

Dos amigas se trasladaban en la moto cuando la conductora perdió el control y subió a la vereda.

La motocicleta impactó contra un poste, causando múltiples fracturas a la conductora de 27 años.

A pesar de ser trasladada al hospital, falleció horas después por la gravedad de las heridas.

Su amiga, de 26 años, se encuentra internada y tenía 1,28 gramos de alcohol en sangre.

Con este trágico siniestro, ya son 62 las víctimas de accidentes de tránsito en lo que va del año, 4 en este mes de junio.