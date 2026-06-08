Trágico fin de semana: Un motociclista falleció atropellado el viernes pasado en la RP 57

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Una camioneta colisionó con una motocicleta, provocando que el motociclista cayera al pavimento.

Posteriormente, un automóvil arrolló al hombre que yacía en el pavimento.

El conductor de la camioneta intentó huir, pero fue interceptado por la policía en la rotonda de Torzalito.

Se le realizó un test de alcoholemia, que dio negativo, al igual que el del conductor del automóvil.

Las autoridades iniciaron las acciones judiciales correspondientes por la muerte del hombre de 42 años.