Encontraron el cuerpo del bagayero desaparecido en el río Bermejo

Su pareja denunció su desaparición el 3 de junio. Contó que Gendarmería lo persiguió y le secuestró hojas de coca que transportaba.

Según la denuncia, el hombre se arrojó al agua para recuperar la mercadería secuestrada.

En esas circunstancias fue arrastrado por la corriente y desde ese momento comenzó un operativo de búsqueda por parte de amigos y familiares.

Tras la denuncia formal, se involucró a la División Lacustre y Fluvial, y bomberos de la Policía y Voluntarios.

El operativo terminó este domingo en horas de la mañana, cuando encontraron el cuerpo en las márgenes del río Bermejo.

Se espera el resultado de la autopsia para determinar las causas de su muerte.

La familia sostiene que fue empujado por los Gendarmes.



