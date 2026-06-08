Un nene de 12 años busca una familia que lo adopte
María Lourdes Ferreyra, secretaria letrada de la Asesoría de Incapaces 1 habló con Radio Salta y brindó detalles de la convocatoria pública de adopción.
Salta Hoy
08 / 06 / 2026
Un niño institucionalizado ha demostrado una notable resiliencia, logrando avances personales y académicos gracias al apoyo de su institución.
Sin embargo, su profundo deseo de pertenecer a una familia se manifiesta en su constante pregunta sobre cuándo podrá irse con su madre.
Aunque se consideró hacer un video con él como protagonista para expresar sus sentimientos, la psicóloga tratante desaconsejó la idea debido a su ansiedad sobre el tema. En su lugar, se optó por crear un video animado que represente su situación sin involucrarlo directamente.
Para consultas escribir al email: regadop1@justiciasalta.gov.ar; o llamar al número 4258026.