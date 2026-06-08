Tragedia en Tucumán: dos cafayateños perdieron la vida en un accidente
Las víctimas viajaban por cuestiones de turismo en una camioneta Chevrolet S10 por la Ruta Nacional 40 y fueron impactados de frente por otra camioneta, una Ford Ranger.
Salta Hoy
08 / 06 / 2026
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Esta última venía escapando de un control policial, transportando hojas de coca y no respetó las señales.
En la huida, el conductor cambió de carril e impactó de frente contra el vehículo de los damnificados.
El trágico choque ocurrió en a la altura de Colalao del Valle.
La Justicia Federal tomó intervención directa en el caso debido al contrabando.
Los ocupantes del vehículo que causó la tragedia permanecen detenidos y bajo custodia judicial.