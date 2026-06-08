Tragedia en Tucumán: dos cafayateños perdieron la vida en un accidente

Esta última venía escapando de un control policial, transportando hojas de coca y no respetó las señales.

En la huida, el conductor cambió de carril e impactó de frente contra el vehículo de los damnificados.

El trágico choque ocurrió en a la altura de Colalao del Valle.

La Justicia Federal tomó intervención directa en el caso debido al contrabando.

Los ocupantes del vehículo que causó la tragedia permanecen detenidos y bajo custodia judicial.



