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Próximo fin de semana, con viento zonda y nevadas en la Cordillera de los Andes

Hasta tanto seguirán los días nublados con lloviznas aisladas, producto de una masa marítima proveniente del Atlántico. Este fenómeno convierte al otoño en el norte argentino en un temporada atípicamente gris.

Salta Hoy

08 / 06 / 2026

 

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“El 'gran' evento meteorológico del próximo viernes 12 de nevadas en Cordillera y viento zonda, abrirá la puerta para las bajas temperaturas y días despejados”, según dijo el especialista en agroclimatología Eduardo Sierra, en el programa “Claves del campo” que se emite los sábados por esta emisora.

A su turno, Edgardo Escobar, del Servicio Meteorológico Nacional ubicado en la Estación del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, indicó que este martes la máxima será de 15 grados y que el miércoles la máxima alcanzará los 19 grados con la probabilidad de la presencia de grandes bancos de niebla.

Manifestó por otra parte que el día del desfile que recordará al General Martín Miguel de Güemes -miércoles 17 de junio- se presenta fresco y agradable con mínimas de 6 grados y máximas 19 grados donde las nubes cederán ante la presencia del sol.

 

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