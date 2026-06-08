Suspensión del tren Campo Quijano - Salta genera preocupación entre usuarios
La Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) suspenderá los servicios del tren de pasajeros entre Campo Quijano y Salta por aproximadamente 15 días.
Salta Hoy
08 / 06 / 2026
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La interrupción se debe a la reparación de los coches, que serán enviados a talleres en Córdoba.
Esta noticia generó descontento entre los usuarios, quienes temen que el servicio no regrese.
Los trabajadores, estudiantes y vecinos de la zona deberán reorganizar sus traslados.
La Junta Promotora del Tren del Valle de Lerma expresó su preocupación por el futuro del servicio.
Los usuarios critican la falta de horarios adecuados y la carencia de promoción del tren.