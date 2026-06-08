Analizan soluciones para el acceso al agua

La ONG organiza el ciclo “Diálogos por el agua - Soluciones innovadoras para el acceso al agua”, con la participación de referentes salteños e invitados de Brasil y Perú.

“Tenemos que pensar entre todos en una solución integral”, dijo Salim.

Y agregó que “el ponente brasilero explicará el modelo que se usa allá”.

El encuentro se hará en una de las salas de la Fundación Copaipa, General Güemes 529. el próximo jueves 11 de junio