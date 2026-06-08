Nuevo reclamo de los médicos
Protestan por importantes descuentos que el IPS realiza a sus honorarios.
Salta Hoy
08 / 06 / 2026
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La presidente del Círculo Médico de Salta, Dra. Adriana Falco, explicó que se observa que la auditoría ha dejado de cumplir su función original y se ha convertido en un mecanismo recaudatorio, incrementando injustificadamente los débitos hasta alcanzar el 20% de las prácticas, lo que demanda muchos recursos para su revisión.
La institución no recibe respuestas satisfactorias a sus reclamos y percibe una actitud de desacreditación hacia los médicos, considerando injusto y ofensivo asumir que una quinta parte de las prácticas están mal realizadas.