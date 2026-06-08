Nuevo reclamo de los médicos

La presidente del Círculo Médico de Salta, Dra. Adriana Falco, explicó que se observa que la auditoría ha dejado de cumplir su función original y se ha convertido en un mecanismo recaudatorio, incrementando injustificadamente los débitos hasta alcanzar el 20% de las prácticas, lo que demanda muchos recursos para su revisión.

La institución no recibe respuestas satisfactorias a sus reclamos y percibe una actitud de desacreditación hacia los médicos, considerando injusto y ofensivo asumir que una quinta parte de las prácticas están mal realizadas.