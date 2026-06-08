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La AMT convoca a audiencia pública por la readecuación de tarifa del colectivo interurbano

Se realizará el jueves 11 de junio, a horas 8 en el municipio de La Viña. El último aumento que se implementó, para los colectivos del interior (no Saeta), fue en septiembre de 2025.

Salta Hoy

08 / 06 / 2026

 

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La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), en respuesta a los requerimientos realizados por el sector de transporte público de pasajeros del interior de la provincia (no incluye Saeta), convocó a una audiencia pública para discutir una readecuación en la tarifa del servicio.
 
La misma tendrá lugar el 11 de Junio a horas 8:00, en el Salón Municipal de La Viña, sito en calle San Martín y Gral. Güemes, Provincia de Salta.

En este marco se fija como plazo de presentación, para quienes deseen ser parte de la audiencia, hasta el día 9 de junio a horas 13.
 
Las presentaciones y consultas se recibirán desde el próximo lunes 26 en la sede de AMT, sita en calle Santiago del Estero N°2245 en el horario de 8 a 13 horas.
 
Cabe aclarar que el último aumento que se implementó, para el transporte de colectivo interurbano, fue en el mes de septiembre de 2025.   

Se recuerda en el caso de que los usuarios quieran ser oradores en la audiencia, deberán inscribirse en la mencionada sede del organismo antes del vencimiento del plazo estipulado y presentar nota con datos personales y fotocopia de D.N.I. 
 
En caso de ser representante de una institución, deberán presentar una autorización de dicha institución, con sello correspondiente, para ser el vocero de la misma en la audiencia.

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