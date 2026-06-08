Más de 8 mil salteños comenzaron las clases en la Escuela de Mecánica Municipal

Con gran convocatoria, la Municipalidad de Salta puso en marcha su Escuela de Mecánica de autos y motos, una de las propuestas formativas más elegidas por los vecinos.

Las clases comenzaron de manera simultánea en cuatro sedes: el SUM de barrio Libertad, el CIC de barrio Unión, la Fábrica Municipal de San Benito y la Escuela de Emprendedores. En total, más de 8 mil alumnos iniciaron su capacitación en distintas comisiones distribuidas a lo largo de la jornada.

La coordinadora de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vilte, destacó la gran respuesta de los vecinos y señaló que la participación masiva refleja la confianza en las propuestas de formación impulsadas por el municipio.

“Esto nos genera una mayor responsabilidad y compromiso para seguir mejorando la calidad académica de cada capacitación. Los vecinos responden porque encuentran herramientas concretas para crecer y desarrollarse”, expresó la funcionaria.

Asimismo, remarcó el importante trabajo de recuperación y puesta en valor del SUM de barrio Libertad, espacio que fue reacondicionado integralmente para el funcionamiento de la escuela, incorporando mejoras edilicias y equipamiento para las prácticas.