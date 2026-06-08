Más de 8 mil salteños comenzaron las clases en la Escuela de Mecánica Municipal
La capacitación se desarrolla, de manera simultánea, en cuatro sedes de la ciudad con la participación de vecinos que buscan adquirir herramientas para la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos.
Salta Hoy
08 / 06 / 2026
Con gran convocatoria, la Municipalidad de Salta puso en marcha su Escuela de Mecánica de autos y motos, una de las propuestas formativas más elegidas por los vecinos.
Las clases comenzaron de manera simultánea en cuatro sedes: el SUM de barrio Libertad, el CIC de barrio Unión, la Fábrica Municipal de San Benito y la Escuela de Emprendedores. En total, más de 8 mil alumnos iniciaron su capacitación en distintas comisiones distribuidas a lo largo de la jornada.
La coordinadora de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vilte, destacó la gran respuesta de los vecinos y señaló que la participación masiva refleja la confianza en las propuestas de formación impulsadas por el municipio.
“Esto nos genera una mayor responsabilidad y compromiso para seguir mejorando la calidad académica de cada capacitación. Los vecinos responden porque encuentran herramientas concretas para crecer y desarrollarse”, expresó la funcionaria.
Asimismo, remarcó el importante trabajo de recuperación y puesta en valor del SUM de barrio Libertad, espacio que fue reacondicionado integralmente para el funcionamiento de la escuela, incorporando mejoras edilicias y equipamiento para las prácticas.