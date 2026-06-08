Las guardias hospitalarias de capital asistieron a más de 2400 pacientes el fin de semana

El Ministerio de Salud Pública informa el balance de asistencia en guardias hospitalarias públicas de la ciudad de Salta, que incluyen a los hospitales Materno Infantil, San Bernardo, Señor del Milagro, Papa Francisco, Arturo Oñativia y Miguel Ragone, durante el último fin de semana.

Por otra parte, se comunican las atenciones prehospitalarias, en ese periodo, realizadas por el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) en la capital.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes 5 hasta las 8 del lunes 8 de junio, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 290 pacientes, de los cuales 61 fueron hospitalizados. Hubo 110 prestaciones de ginecología, 81 atenciones de obstetricia y 51 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 762 pacientes, de los cuales 51 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 182 por patologías respiratorias, 40 por gastroenteritis, 79 traumatismos varios, 9 por convulsiones, 1 por accidente de tránsito, 3 por mordedura de perro y 1 por quemaduras.

Hubo 33 nacidos vivos: 17 hombres y 16 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 748 consultas. De los cuales 597 fueron ambulatorios y 156 hospitalizados.

Hubo 115 personas accidentadas, de las cuales 49 fueron por siniestros de tránsito:

· 29 motociclistas

· 12 ciclistas

· 3 automovilista

· 1 transeúnte

· 4 en transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 36 pacientes derivados por otros centros sanitarios y se realizaron 32 cirugías.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 244 pacientes durante el fin de semana, 220 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 7 por derivación y 17 por accidente; de los cuales 3 por arma blanca, 3 por accidente de tránsito, 1 por agresión, 2 mordedura de perro y 8 por otro motivo.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 369 personas y 10 fueron hospitalizadas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron 108 por infección respiratoria aguda, 18 gastroenteritis, 25 influenza, 5 neumonía. También se registraron picaduras de Alacrán, mordeduras de perros, pacientes con hipertensión arterial y 2 pacientes recibieron atención por parte del equipo de Salud Mental de guardia, efectuando el abordaje asistencial pertinente.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 46 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: diabetes mellitus, diabetes tipo 2, infección vías urinarias e infecciones locales de la piel o tejido.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 36 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

SAMEC

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 290 atenciones prehospitalarias entre las 7 horas del viernes 5 y las 7 del lunes 8 de junio.

Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.



