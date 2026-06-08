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Hospitales del norte recibieron donación de neumáticos de la Fiscalía Federal de Orán

Se trata de 12 gomas que serán destinadas al parque automotor de los nosocomios de Embarcación y Rivadavia Banda Sur. También, para la Dirección Zoonosis. 

Salta Hoy

08 / 06 / 2026

 

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El Ministerio de Salud Pública recibió la donación de 12 cubiertas por parte de la Fiscalía Federal Subrogante de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, a cargo de Marcos César Romero.

Esta acción fue formalizada mediante Oficio Judicial SFDO Nro. B 368/2026 y tiene como objetivo fortalecer el parque automotor de los hospitales públicos de los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán, contribuyendo así a la mejora de los servicios sanitarios.

La solicitud ha sido presentada por el director de la Zona Sanitaria Norte I, Víctor Dip, con el fin de contar con cubiertas para asegurar la operatividad de los vehículos en la zona.

El acto de entrega se realizó en el Escuadrón Nº 20 de la Gendarmería Nacional, en San Ramón de la Nueva Orán.

Las cubiertas donadas fueron destinadas a los hospitales San Roque, de Embarcación; y Enfermero Santos Villagra, de Rivadavia Banda Sur. También, para la Dirección de Zoonosis.  

Cabe destacar que las cubiertas son de diferentes medidas y marcas, adaptadas a las necesidades específicas de cada vehículo.  

Es importante destacar que este trabajo se realiza de manera articulada con el Ministerio Público Fiscal. Se trata de elementos secuestrados que, gracias a la predisposición de la Fiscalía y el Ministerio de Salud Pública, podrán ser utilizados en los vehículos mencionados. 

“Ya incorporamos más de 100 cubiertas para distintas áreas operativas del norte, gracias al trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal. Estos recursos fortalecen el funcionamiento de ambulancias y vehículos que diariamente recorren largas distancias para garantizar la atención sanitaria en las zonas más alejadas. Agradecemos la predisposición del fiscal federal Marcos Romero para hacer posible estas acciones”, dijo Dip.

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