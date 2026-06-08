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La Oficina Itinerante de Minería llega a Santa Rosa de los Pastos Grandes

Tras una semana de trabajo en Tolar Grande, la Secretaría de Minería destacó los resultados de la primera parada de su Oficina Itinerante. La próxima localidad donde se desarrollará esta dinámica será Santa Rosa de los Pastos Grandes, entre el 10 y 12 de junio. 

Salta Hoy

08 / 06 / 2026

 

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Con una agenda centrada en el diálogo, la presencia territorial y el acompañamiento a las comunidades, la Secretaría de Minería de Salta llevó adelante en Tolar Grande la primera experiencia de trabajo de su Oficina Itinerante, recientemente anunciada.

Durante una intensa semana de trabajo, el secretario de Minería, Gustavo Carrizo, llevó adelante una variada agenda en territorio que incluyó recorridas por distintos puntos estratégicos de la región, entre ellos Socompa, Arizaro, Mina Lindero y La Casualidad, además de reuniones y visitas a proyectos mineros impulsados por las empresas Hanaq y First Quantum.

De manera complementaria, se mantuvo abierta una oficina de atención permanente en las instalaciones del Centro de Integración Urbana (CIU) de Tolar Grande, donde se recibieron consultas de vecinos y referentes comunitarios.

La agenda de trabajo estuvo centrada en temas considerados prioritarios para el desarrollo sostenible de la actividad minera en la región, entre ellos la gestión ambiental, el cuidado y monitoreo de los recursos hídricos, el fortalecimiento y desarrollo local y el respeto por la identidad cultural de las comunidades puneñas.

Tras la experiencia realizada en Tolar Grande, la Secretaría de Minería continuará con este esquema de trabajo en Santa Rosa de los Pastos Grandes, donde la Oficina Itinerante funcionará los días miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de junio.

Esta nueva instancia se llevará adelante en articulación con la Municipalidad de San Antonio de los Cobres, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y los municipios de la Puna.

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