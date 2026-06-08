FlyBondi enfrenta reclamos de trabajadores por falta de pagos

El anuncio se produce en un clima turbulento con el cierre de un programa de retiros voluntarios, con solo dos aviones operativos, empresas que comienzan a reclamar deuda y tras la renuncia de su CEO Paz Lovisolo.

El programa de ajuste de tareas fue informado en las últimas horas al personal de la empresa aérea y difundido por el medio especializado Aviación en Argentina. El planteo de la empresa, acordado con el gremio Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de FlyBondi --un sindicato de empresa creado durante la gestión de Mauricio Macri--, es realizar un ajuste en los turnos de los tripulantes de vuelo y cabina para que cobren solo el 70 por ciento de su sueldo en junio, julio y agosto.

El plan de suspensiones rotativas se aplicará de acuerdo a las horas mensuales previstas para las tripulaciones, que habían sido acordados en un “régimende prodcutividad”, que ahora implicará un ajuste salarial.

Además, la empresa --que fue comprada recientemente por el empresario Leonardo Scatturice -- adelantó que realizará una readecuación de la flota y el rediseño de las rutas, en las que acumula entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026: 2.500 cancelaciones.

En paralelo, la empresa de transporte Manuel Tienda León abrió una demanda judicial contra la empresa aérea por incumplimiento de pago. La firma que opera servicios de transporte terrestre con ómnibus y combis se presentó a fines de mayo ante la justicia para reclamar el pago adeudado de 122 millones de pesos.

Esta situación se presenta luego del cierre de un reciente plan de retiros voluntario con el que la empresa se desprendió de 300 trabajadores y redujo su plantel de personal a 1.200 personas. Y a lo que se sumó la renuncia de su CEO Paz Lovisolo, quien había asumido el cargo hace solo cuatro meses.

En los últimas semanas, la empresa llegó a operar en el Aeroparque Jorge Newbery con un solo avión activo, con el que realizó apenas cuatro vuelos y debió cancelar otros 12 servicios programados. Eso ocurre para una empresa que cuenta con una flota de 12 aviones, pero muchos de ellos quedan fuera de servicio por problemas vinculados al mantenimiento y al pago de contratos de leasing.