Decenas de muertos y heridos por fuerte terremoto de magnitud 7,8 en el sur de Filipinas

Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió la zona frente a las costas del sur de Filipinas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Hasta el momento, el número de muertos asciende a 19 y el de heridos a 134, según la Oficina de Defensa Civil de Filipinas.

Según Rodrigo Sosmeña, el director local de defensa civil, 12 de las víctimas mortales se reportaron en Soccsksargen, una región que abarca cuatro provincias y una ciudad: Cotabato Sur, Sultan Kudarat, Sarangani y Ciudad General Santos.

El terremoto que sacudió la isla de Mindanao ocurrió alrededor de las 7:38 am (hora local) de este lunes. Se han registrado múltiples réplicas desde el sismo inicial que oscilan entre magnitudes de 1,3 y 6,7.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó que era posible la formación de olas de tsunami de hasta tres metros en la costa de Filipinas. También existía la posibilidad de olas de hasta un metro en regiones de Indonesia y Malasia.

Podrían producirse olas de tsunami de menor altura en Taiwán, Japón, Guam, Papúa Nueva Guinea y varias naciones y territorios insulares del Pacífico occidental.