Turismo Nacional: triunfo de Olmedo y Coltrinari firme en la punta

El automovilismo salteño vivió un fin de semana histórico en el Autódromo Roberto Mouras, escenario de la quinta fecha del Turismo Nacional. En una de las categorías más competitivas del país, los representantes norteños pisaron fuerte gracias a un rendimiento descollante que se tradujo en resultados clave para ambos.

La máxima alegría de la jornada llegó de la mano de Jeremías Olmedo. El oriundo de Rosario de la Frontera logró imponerse en la final de la Clase 3 para alzar su primer trofeo como ganador en la especialidad, coronando así un trabajo brillante. Por su parte, Francisco Coltrinari redondeó una actuación estratégica en la Clase 2 al cruzar la bandera a cuadros en la segunda posición, un resultado fundamental que le permite defender con éxito el liderazgo del campeonato.

De esta manera, las jóvenes promesas consolidaron el gran presente de la provincia a nivel nacional. La próxima edición se disputará el 4 y 5 de julio en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, donde buscarán continuar siendo los principales animadores de la temporada 2026.

