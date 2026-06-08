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Campo Santo se consagró campeón regional y avanzó a las finales del Fútbol de los Barrios

El conjunto de General Güemes derrotó a Nazareno en un vibrante encuentro y se clasificó a la etapa provincial de la competencia. Con este resultado, quedó definido el cuadro de los cuatro equipos que buscarán el título salteño.

Deportes

08 / 06 / 2026

 

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En un partido definitorio, Campo Santo superó por 4 a 3 a Nazareno para quedarse con la corona regional masculina del programa Fútbol de los Barrios. De esta manera, el ganador se sumó a El Potrero (Rosario de la Frontera), Cerrillos y barrio Limache (Salta Capital), completando el lote de clasificados a la última instancia del certamen.

El encuentro contó con la presencia del subsecretario de Deporte Social, Víctor Cuéllar, quien destacó el esfuerzo realizado por los planteles para alcanzar el nivel competitivo actual. Al respecto, el funcionario señaló que “la iniciativa brinda oportunidades de participación e integración a jóvenes de todo el territorio salteño, transformando el acceso a estas instancias en una experiencia muy importante para los jugadores y sus comunidades”.

Con las plazas confirmadas, el cuadrangular final reunirá próximamente a los mejores conjuntos de la presente edición. El cierre de este campeonato busca, fundamentalmente, seguir fortaleciendo el desarrollo deportivo regional y consolidar los lazos de encuentro entre las distintas localidades de la provincia.

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