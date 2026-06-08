Educación planifica nuevas acciones para fortalecer las huertas escolares

El Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Secretaría de Gestión Educativa, el Plan Provincial de Nutrición y Educación Alimentaria y la Fundación Siwok, planifica el desarrollo de huertas escolares.

Actualmente, las mismas alcanzan a más de 40 establecimientos de los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín, con propuestas orientadas al autoabastecimiento de alimentos saludables mediante la producción sustentable, el cuidado del ambiente y la valorización de los saberes propios de cada comunidad.

En este sentido, se avanza en la adaptación intercultural de las huertas escolares mediante la incorporación de conocimientos, prácticas agrícolas y saberes ancestrales propios de cada territorio, favoreciendo propuestas educativas más inclusivas, participativas y contextualizadas.

La propuesta constituye una valiosa herramienta pedagógica que permite que cada vez más estudiantes aprendan haciendo, desarrollando conocimientos, habilidades y valores que contribuyen al bienestar y al desarrollo de sus localidades.

También participan de estas acciones supervisores de Educación Primaria y la Coordinación de Educación Rural, con el propósito de optimizar el acompañamiento a las escuelas y fortalecer la implementación de los proyectos en cada departamento.

