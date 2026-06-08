El gobernador Gustavo Sáenz encabezó el acto de entrega de 83 títulos universitarios de la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (Upateco), ceremonia en la que egresados de distintas carreras recibieron sus diplomas acompañados por familiares, docentes y autoridades académicas. Con esta entrega ya son 553 los egresados de la Universidad provincial desde el inicio de sus actividades académicas.

Durante su discurso, el mandatario destacó que Upateco nació para garantizar igualdad de oportunidades educativas en toda la provincia y valoró el esfuerzo de quienes lograron completar sus estudios. Además, resaltó el impacto de la universidad en la generación de oportunidades laborales y en el fortalecimiento del arraigo de los salteños en sus comunidades.

“La verdad es que me emociona cada vez que tengo la oportunidad de compartir este momento con ustedes. Escuchar historias de esfuerzo, de lucha y de superación confirma que Upateco es mucho más que una universidad: es una oportunidad para miles de salteños”, expresó.

En este sentido, señaló que “hoy Upateco, la universidad de los salteños, brinda herramientas concretas para que jóvenes y adultos puedan capacitarse, crecer y construir un futuro mejor sin tener que abandonar sus pueblos y sus familias”.



Asimismo, destacó el compromiso de los egresados y de sus entornos familiares para alcanzar esta meta. “Por eso me emociona tanto cada uno de los títulos que entregamos. Detrás de cada diploma hay una historia de sacrificio, de noches de estudio, de familias acompañando y de personas que decidieron no rendirse. Sé lo que significa estudiar mientras se trabaja y se sostiene una familia, y por eso valoro profundamente el esfuerzo de ustedes”, afirmó.

Sáenz también manifestó su orgullo por el crecimiento de la universidad provincial y por el impacto que tiene en la inserción laboral de sus estudiantes. “Pensamos cada carrera en función de las necesidades productivas de cada región, para generar oportunidades reales y arraigo, para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse donde nacieron”, sostuvo.



Además, el gobernador remarcó la importancia de impulsar políticas públicas a largo plazo. “Tenemos que seguir construyendo una Salta que ofrezca oportunidades, empleo y capacitación. Las políticas públicas deben pensarse para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones. La educación, la formación y el trabajo son el camino para alcanzar la dignidad y el progreso”, indicó.

Finalmente, felicitó a los nuevos egresados y les deseó el mayor de los éxitos. “Este título representa mucho más que un papel: representa el esfuerzo de toda una vida y la satisfacción de haber alcanzado una meta”, concluyó.

“La educación pública abre puertas y genera oportunidades”

La actividad contó con la participación del rector de Upateco, Carlos Morello, quien destacó la decisión política del gobernador Gustavo Sáenz de crear la universidad provincial, que en esta oportunidad sumó 83 nuevos egresados, alcanzando más de 550 graduados desde su puesta en marcha.

Durante su discurso, reconoció el esfuerzo y la perseverancia de los estudiantes que recibieron sus diplomas y señaló que este logro es el resultado de un trabajo conjunto entre los alumnos, la universidad y el Gobierno provincial. En este sentido, afirmó: “Nunca es tarde para empezar a estudiar”.

Asimismo, resaltó la propuesta académica de Upateco, orientada a la formación para el trabajo y el desarrollo productivo de cada región. “La educación pública es la única que abre puertas a todos, generando oportunidades”, expresó.

Morello también agradeció la presencia del Gobernador en la ceremonia y valoró su compromiso con la educación pública. “Su firme decisión de priorizar la educación permitió que Upateco tenga sedes en distintas localidades de la provincia. Eso es pensar en el futuro de Salta”, sostuvo.

Finalmente, destacó el acompañamiento del Estado y de las familias en cada trayectoria educativa: “Detrás de cada título hay un Estado que abre puertas y una familia que acompaña”.

En la oportunidad, se entregaron títulos correspondientes a la Licenciatura en Seguridad Pública Aplicada a la Función Policial y a las tecnicaturas universitarias en Tramitación Administrativa, Documental y Electrónica, Gestión para Resultados, Gestión de Personas, Gestión de Calidad, Estado Abierto, Desarrollo de Software, Guía Provincial de Turismo, Construcción en Seco; Marketing Digital, Paneles Solares y Producción Audiovisual.

El acto incluyó palabras de la alumna egresada de la Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual, Carolina Arias, y del alumno egresado de la Licenciatura en Seguridad Pública aplicada a la Función Policial, Daniel Gomez Medina, quienes compartieron sus experiencias y agradecieron a la universidad, a sus docentes y a sus familias por el acompañamiento brindado durante el trayecto formativo.

La ceremonia concluyó con la entrega de diplomas y el reconocimiento a los nuevos profesionales. Del acto también participaron el vicegobernador Antonio Marocco; el secretario de Industria, Comercio y Empleo, Rodrigo Monzo; el intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos; el subsecretario de Educación y Trabajo, Diego López Morillo; la vicerrectora de la Upateco, Amparo Talens; docentes, estudiantes y familiares.