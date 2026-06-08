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Salta y Catamarca acompañan el desarrollo minero regional con una visión integrada

Ministros del área de ambas provincias, continúan realizando encuentros periódicos para fortalecer gestiones en la actividad y aunar criterios para la zona de cooperación establecida entre las jurisdicciones.

Salta Hoy

08 / 06 / 2026

 

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El ministro de Producción y Minería de Salta, José Ignacio Lupión recibió a la ministra de Minería de Catamarca, Teresita Regalado, y a su equipo técnico, en el marco de la labor conjunta que ambas provincias sostienen para acompañar el crecimiento de la actividad minera en la región.

La reunión formó parte de una serie de encuentros que Salta y Catamarca vienen desarrollando con el objetivo de fortalecer la gestión de una actividad que trasciende los límites provinciales y requiere una mirada integrada para su crecimiento.

En la ocasión se abordaron aspectos vinculados a los proyectos que se desarrollan en áreas de interés común, con especial énfasis en la coordinación de criterios administrativos, fiscales y operativos para la gestión de la zona de cooperación establecida entre ambas jurisdicciones. 

El encuentro permitió avanzar en lineamientos compartidos para el seguimiento de iniciativas mineras ubicadas en sectores limítrofes, fortaleciendo la articulación institucional y promoviendo condiciones que favorezcan un avance ordenado de la actividad.

Ambos funcionarios provinciales coincidieron en la importancia de mantener instancias permanentes e intercambios técnicos, ya que comparten desafíos y oportunidades similares en la temática.

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