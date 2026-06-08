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Cortes de luz en barrios de zona centro, oeste y sur

Desde EDESA explicaron que las tareas responden a una situación de urgencia en la estación transformadora operada por TRANSNOA, un punto clave para la distribución de energía en la ciudad.

Salta Hoy

08 / 06 / 2026

 

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EDESA informó esta mañana que se registran interrupciones en el servicio de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad de Salta debido a trabajos de urgencia que se realizan en los transformadores 1 y 2 de la Estación Transformadora Salta Sur, infraestructura operada y mantenida por la empresa TRANSNOA.

Según detalló la compañía distribuidora, los inconvenientes impactan sobre parte de los barrios ubicados en las zonas centro, oeste y sur de la capital salteña, generando cortes e inestabilidad en la provisión del suministro eléctrico.

Desde EDESA explicaron que las tareas responden a una situación de urgencia en la estación transformadora, un punto clave para la distribución de energía en la ciudad. Mientras avanzan los trabajos técnicos, la empresa advirtió que podrían registrarse interrupciones momentáneas del servicio hasta que se logre normalizar el funcionamiento del sistema.

Aunque no se precisó un horario estimado para la restitución total de la energía, la firma pidió comprensión a los usuarios afectados y recomendó tomar las precauciones necesarias ante posibles variaciones o cortes temporales del suministro.

La empresa indicó que continuará informando sobre el estado de situación y la evolución de las tareas en la Estación Transformadora Salta Sur.

Vía El Tribuno

 

 

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