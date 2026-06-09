Primera Licencia: estudiantes de la UCASAL recibieron sus certificados

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, continúa formando a los conductores de la ciudad.

Es por eso, en la Universidad Católica de Salta (UCASAL) 45 estudiantes, recibieron su certificado por haber completado el curso de 1ra Licencia.

Contando estos alumnos, ya son más de 300 los que finalizaron dicha capacitación.

El curso constó de cinco clases donde aprenden sobre normativas viales, señalética y todo lo que sea comportamiento humano en educación vial.

Cabe destacar que estos alumnos ya pueden iniciar el trámite para obtener su licencia de conducir por primera vez.

Con este curso solo deben rendir la parte práctica, ya que la teórica está aprobada y tiene vigencia de un año.

Los estudiantes agradecieron la oportunidad que les brinda la Municipalidad al acercarse al establecimiento donde pasan gran parte del día. Además, destacaron que de esta manera podrán conseguir trabajo más rápido y serán más independientes.

