El Tren a las Nubes ya tiene su canción oficial: un ensamble de voces le rinde homenaje

Salta sumó un nuevo hito con el lanzamiento oficial del videoclip y el tema musical que representarán al Tren a las Nubes ante el mundo. La presentación, realizada en las instalaciones de UTHGRA, estuvo encabezado por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, y el presidente del organismo, Sebastián Vidal, junto a autoridades del sector público, privado y referentes culturales. La creación, compuesta hace más de dos décadas por el maestro Eduardo Falú junto a Hugo Ovalle, no contaba hasta el momento con registros de ejecución.

Para plasmar este proyecto, el equipo técnico y artístico afrontó un desafío monumental a más de 4000 metros de altura en el emblemático puente ferroviario. La propuesta cuenta con arreglos de "Colo" Vasconcellos y Martín Bonilla, reuniendo el talento de Patricia Pacheco, Agustina Vidal, Federico Maldonado, y Emilio Jorge. Junto a este cuarteto vocal, una decena de instrumentistas aportó acordes de violines, chelo, bandoneón, clarinete, bombo y guitarras, bajo la dirección de Peyote Contenidos y la producción de Lenny Pane.

Sobre el impacto de la realización, Arancibia expresó que “la obra refleja el trabajo diario por rescatar joyas del patrimonio cultural para que recorran el mundo, uniendo el arte local con la imponente belleza de los paisajes”. En sintonía, Vidal manifestó su emoción por recuperar este tesoro dormido, señalando que “era el momento de que el servicio tuviera su propia impronta musical ante el mercado internacional, conectando con la mística puneña que define al convoy como un intermediario directo entre la tierra y los sueños”.

Este lanzamiento corona el gran presente del atractivo nacido en 1972, cuyo itinerario actual combina un tramo terrestre por la Ruta Nacional 51, con paradas fotográficas en puntos panorámicos, antes de iniciar la experiencia sobre las vías que culmina en la precordillera de los Andes. El circuito permite revivir la epopeya de la construcción iniciada en 1920 por el ingeniero Richard Maury, integrando a los pueblos de la zona que conviven en armonía con las montañas y potenciando sus artesanías, museos y gastronomía autóctona bajo rigurosos estándares de calidad.