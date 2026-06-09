Salta y Finlandia exploran oportunidades de inversión, innovación y desarrollo productivo

El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, mantuvo un encuentro con representantes de la República de Finlandia junto al coordinador de Relaciones Internacionales, Julio San Millán, y al secretario de Minería, Gustavo Carrizo, con el objetivo de identificar oportunidades de cooperación e intercambio en áreas vinculadas al desarrollo productivo y la innovación.

La delegación estuvo integrada por el consejero comercial de la Embajada de Finlandia en Argentina, Juha Karisola, y el cónsul honorario de Finlandia en Salta, Ricardo Borla.

Durante la reunión se analizaron posibilidades de trabajo conjunto en minería, energías renovables, economía circular, bioeconomía y soluciones industriales sostenibles, sectores en los que Finlandia cuenta con una reconocida experiencia y desarrollo tecnológico.

Asimismo, se abordaron oportunidades para promover inversiones, incorporar innovación a los procesos productivos y ampliar la presencia de la producción salteña en mercados internacionales.

El encuentro se enmarca en la estrategia que impulsa el Gobierno de Salta para consolidar alianzas internacionales que contribuyan al crecimiento económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de los sectores productivos de la provincia.