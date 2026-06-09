El Gobernador destacó el protagonismo de la juventud en construcción de políticas públicas

El gobernador Gustavo Sáenz participó en la ciudad de Orán del segundo Foro Salta Joven: Diseño de Políticas Públicas Juveniles a Escala Local, una propuesta impulsada por la Agencia Provincial de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social que promueve el protagonismo de las juventudes en la elaboración de proyectos comunitarios.

La actividad, que tuvo lugar en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, se transformó en un espacio que convocó a unos 300 jóvenes de Orán.

Durante la jornada, el Gobernador se interiorizó en cada propuesta, escuchó de primera mano las exposiciones y felicitó a los chicos por su iniciativa, compromiso y espíritu cooperativo.

Acompañaron al mandatario el intendente local, Baltasar Lara Gros; el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi; el director general de la Agencia de la Juventud, Tane da Souza Correa; y la coordinadora ministerial, Dolores Montarcé.

En este ámbito, el Gobernador resaltó la importancia de generar espacios donde los jóvenes puedan expresar sus ideas, aportar su mirada sobre la realidad y convertirse en protagonistas de los cambios que demandan sus comunidades.

Es por ello que el Gobierno provincial impulsa una política de participación juvenil con presencia en todo el territorio, promoviendo oportunidades de formación, inclusión y desarrollo para las nuevas generaciones.

La convocatoria reunió a delegaciones estudiantiles de la Escuela de Educación Técnica N.º 3134, la Escuela de Educación Técnica N.º 3104, el Colegio Secundario N.º 5089 (Bachiller) y la Escuela de Comercio N.º 5023, entre otros.

Los chicos trabajaron divididos en comisiones para idear soluciones aplicables a su comunidad.

"Este es el segundo foro Salta Joven. Los jóvenes están participando en una especie de laboratorio de políticas públicas, donde van a pensar proyectos e ideas para su ciudad. El proyecto ganador lo vamos a financiar desde el Gobierno de la provincia para que sea una realidad", explicó el titular de la Agencia de la Juventud.

Justamente, los chicos presentaron un abanico de propuestas que abarcó desde infraestructura urbana hasta el cuidado del medio ambiente.

Así Iván expuso sobre el proyecto de Sanidad Escolar, una iniciativa pensada para optimizar los estándares de higiene y seguridad edilicia dentro de las instituciones educativas del municipio.

En tanto Katherine habló sobre Seguridad para Ciclistas y la necesidad de construir ciclovías sobre la avenida Palacios, una arteria clave de Orán, para que jóvenes y adultos practiquen este deporte de manera segura.

Otros grupos expusieron proyectos sobre un proyecto de Albergue Estudiantil y otro sobre Reciclado por Puntos.

La agenda juvenil en la provincia

El ciclo de foros regionales contempla la realización de siete encuentros en total durante este 2026, con la meta de fortalecer la formación cívica, técnica y cívica de los jóvenes en toda la provincia.

“El gobernador nos ha pedido que recorramos la provincia, que estemos cerca de los jóvenes. El próximo foro lo haremos en el sur de la provincia, y luego restarán cuatro más, buscando generar condiciones de participación en toda la geografía provincial", adelantó da Souza Correa.

