Más de 100 mujeres avanzan hacia la obtención de su licencia profesional

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta continúa brindando diferentes posibilidades a la población con distintos cursos.

En este caso, las mujeres que desean obtener su licencia profesional ya cursan las clases prácticas.

Después de haber aprobado la parte teórica, realizan la etapa práctica en CAJUTAC. Son 110 mujeres que se dividen en 12 comisiones y tienen 45 minutos cada una en el simulador.

Las categorías son D2, D3, C1 y C2, lo que corresponde a transporte de carga y transporte de pasajeros.

«Estamos contentos de brindar esta capacitación para las mujeres que buscan esta licencia. La mayoría están desempleadas y esto es una gran salida para ellas», dijo Florencia Resola, capacitadora.

Por su parte, las mujeres que toman las clases, agradecen la oportunidad y cursan con las ganas de poder lograr este objetivo y conseguir un empleo en el rubro de transporte.

Las clases seguirán hasta el acto final, que se llevará a cabo el 24 de junio, donde las aprobadas obtendrán su certificado.