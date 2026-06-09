El Gobierno eliminó 58 normas de comercio interior para “desburocratizar” el mercado

En una nueva avanzada contra lo que consideran un exceso regulatorio, el Ejecutivo nacional derogó 58 disposiciones vinculadas al comercio interior, la mayoría dictadas entre 2022 y 2023, con el argumento de simplificar las relaciones entre proveedores y consumidores y reducir la incertidumbre jurídica.

La Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas este martes, apuntan a eliminar “ambigüedades regulatorias” y a dar mayor claridad al marco legal, según precisaron fuentes oficiales. La iniciativa se enmarca en el plan de desburocratización que la Secretaría de Industria, Comercio y PyME impulsa desde el inicio de la gestión actual.

El fin del FETA y de los planes de cuotas

Entre las normas derogadas se destacan 22 vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un mecanismo de intervención directa que buscaba controlar los precios en la cadena triguera. También se eliminaron 30 regulaciones asociadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple, que el Gobierno consideraba una forma de intervención indirecta en las condiciones crediticias del mercado.

Vale recordar que Cuota Simple —el plan que reemplazó a Ahora 12 y permitía pagar en 3 y 6 cuotas fijas con tasas menores a las del mercado— finalizó en junio de 2025 y no fue prorrogado. Si bien comercios de todo el país habían adherido a la iniciativa, y posteriormente billeteras virtuales y bancos lanzaron propuestas similares, la suba de tasas de interés terminó frenando su extensión generalizada, especialmente entre las pymes.

Sin notificaciones obligatorias para colegios y adiós a Precios Cuidados

Otra de las medidas dejó sin efecto cuatro normativas que obligaban a las instituciones privadas de enseñanza a notificar anticipadamente sus aranceles. Según el Ejecutivo, esa exigencia “generaba distorsiones de precios, ya que los colegios fijaban aumentos preventivos y arbitrarios”.

Además, se derogó una norma accesoria vinculada al programa Precios Cuidados —nacido en 2014 como un acuerdo de precios de alimentos, limpieza y perfumería que luego se extendió a motos, construcción y telefonía— así como una disposición que duplicaba canales de atención para reclamos de adolescentes consumidores. A partir de ahora, esos reclamos se concentrarán en un solo canal especializado para ofrecer respuestas más ágiles.

Más de 240 normas derogadas desde 2023

“Desde diciembre de 2023, impulsamos una revisión integral de la normativa vigente orientada a simplificar el entramado regulatorio y adecuarlo al marco legal actual. A la fecha se han derogado 240 normas para simplificar el comercio, desburocratizar la gestión y dotar de transparencia al mercado”, señalaron voceros oficiales.

En los considerandos de la resolución, el Gobierno justificó la no renovación de los programas de cuotas como parte de “un proceso de normalización del mercado de crédito, buscando restablecer las señales de precio y eliminar las distorsiones en la asignación de capital”.

Asimismo, se derogó la Resolución N° 236/2021, que permitía a adolescentes de 13 a 17 años presentar reclamos como consumidores en la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor. El Ejecutivo argumentó que la normativa actual ya garantiza la protección de los derechos de los menores en relaciones de consumo, y que la medida busca evitar superposiciones y simplificar los trámites administrativos.