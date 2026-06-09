Córdoba: encontraron sana y salva a la adolescente buscada en Colonia Caroya

Después de horas de incertidumbre y preocupación, la adolescente de 15 años que había desaparecido en la localidad de Colonia Caroya, Córdoba, fue finalmente encontrada sana y salva este martes en la ciudad de Jesús María.

La confirmación la realizó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, a través de sus redes sociales, quien destacó que la joven se encuentra en buen estado de salud y que tras su localización fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Quinteros hizo hincapié en la necesidad de preservar la privacidad de la menor y de su familia, subrayando que la prioridad ahora es garantizar que pueda recuperarse de la experiencia vivida.

La búsqueda de la adolescente generó una intensa movilización de las fuerzas de seguridad, que incluyó rastrillajes, controles y la difusión masiva de su imagen en la provincia.

El operativo contó con la colaboración de la Departamental Colón, Bomberos Voluntarios de distintas localidades, unidades especiales de la Policía de Córdoba, la Dirección General de Investigaciones Criminales, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad de la Nación, que activó la Alerta Sofía y aportó recursos para reforzar la localización. La coordinación entre estas instituciones fue clave para lograr el hallazgo.

Según detalló el secretario de Gobierno de Colonia Caroya, César Seculini, la adolescente fue localizada en una vivienda abandonada frente al edificio de Tribunales en Jesús María, una zona de intensa circulación diaria. Seculini precisó que, aunque la menor se encontraba asustada, no estaba en estado de shock ni presentaba lesiones visibles.

En el primer contacto, lo primero que hizo fue pedir por su madre, lo que evidencia la tranquilidad relativa de la joven tras el hallazgo. Asimismo, se descartó la hipótesis de un secuestro y no se vincula la situación con un hecho de inseguridad, sino que se trataría de un episodio particular relacionado con la adolescente.

Tras ser encontrada, la joven fue sometida a controles médicos y ahora permanece bajo supervisión mientras la Fiscalía de Jesús María determina los detalles sobre las circunstancias en que estuvo desaparecida. El fiscal a cargo de la causa, Guillermo Monti, brindará en las próximas horas información complementaria sobre la investigación, incluyendo las razones que llevaron a la adolescente a permanecer fuera de su hogar.

Las autoridades hicieron un llamado a respetar la privacidad de la joven y su familia, destacando la importancia de garantizar su recuperación y evitar la revictimización.

El hallazgo de la adolescente en buen estado de salud marca el cierre de un capítulo que mantuvo en vilo a toda la provincia de Córdoba. La coordinación entre distintas fuerzas de seguridad, la activación de sistemas de alerta y la rápida respuesta de los equipos judiciales y médicos fueron fundamentales para garantizar que la joven fuera localizada sin daños.