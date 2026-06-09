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Real Madrid ofreció 150 millones de euros por Julián Álvarez pero el Atlético lo rechazó

El club merengue confirmó que presentó una propuesta de 150 millones de euros por el delantero argentino, pero la dirigencia rojiblanca se remitió a la cláusula de rescisión.

Deportes

09 / 06 / 2026

 

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El Real Madrid confirmó que realizó una oferta formal de 150 millones de euros al Atlético de Madrid para intentar incorporar al delantero argentino Julián Álvarez, una de las grandes figuras del fútbol europeo. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la institución rojiblanca.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el club presidido por Florentino Pérez informó que la oferta fue presentada tras una reunión de la Junta Directiva. “El Real Madrid C. F. comunica que ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”, señaló la entidad.

El Atlético de Madrid agradeció el interés de su clásico rival, destacó las buenas relaciones institucionales entre ambos clubes, pero rechazó la propuesta y se remitió a la cláusula de rescisión del atacante campeón del mundo con la Selección argentina. La respuesta deja en claro la intención del conjunto dirigido por Diego Simeone de retener a una de sus máximas figuras de cara a la próxima temporada.

La oferta de 150 millones de euros representaba una cifra histórica para el mercado de pases español y reflejaba la importancia que Julián Álvarez adquirió desde su llegada al Atlético. No obstante, la negativa del club colchonero anticipa que cualquier intento de fichaje deberá afrontar una negociación mucho más compleja o el pago íntegro de la cláusula establecida en el contrato del futbolista.

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