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Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Las escuelas podrán transmitir los partidos de la Selección Argentina

El mundial será abordado con fines pedagógicos y se garantizará la continuidad de las clases.

Salta Hoy

09 / 06 / 2026

 

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El Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia, a través de la Secretaría de Gestión Educativa, autorizó a las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades a transmitir y visualizar dentro de los establecimientos el acto inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los partidos en los que participe la Selección Argentina.

Cada unidad educativa establecerá la organización basándose en las características de sus instalaciones. Además se deberá asegurar la continuidad de las clases, del servicio alimentario escolar y de las actividades complementarias previstas en cada establecimiento.

Desde Educación se impulsa que el mundial sea abordado como un recurso pedagógico transversal, favoreciendo la articulación de contenidos de distintas áreas del conocimiento como Geografía, Historia, Formación Ética y Ciudadana, Educación Física, Matemática, Lenguas Extranjeras, Arte y Educación para la Salud, entre otras.

La medida busca acompañar uno de los acontecimientos deportivos de mayor relevancia internacional, reconociendo el interés que genera entre niños, adolescentes y jóvenes, y transformando esta experiencia colectiva en una oportunidad de aprendizaje y participación para toda la comunidad educativa.

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