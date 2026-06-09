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Sáenz acompaña el reclamo de los sectores productivos por un abastecimiento seguro de gas

El Gobernador acompañó el pedido de entidades productivas salteñas al ministro de Economía, Luis Caputo, para garantizar el abastecimiento de gas industrial. Advirtieron que las restricciones afectan la producción, el empleo, las inversiones y la competitividad de sectores clave de la economía provincial.

Salta Hoy

09 / 06 / 2026

 

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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, acompañó la presentación de una nota dirigida al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, mediante la cual distintos sectores productivos de la provincia expresaron su preocupación por las restricciones en el suministro de gas industrial y solicitaron medidas urgentes para garantizar la continuidad de la actividad económica.

El documento, firmado también por el ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión y representantes de entidades industriales, mineras, comerciales y agropecuarias, advierte sobre el impacto que las limitaciones en el acceso al gas generan en los procesos productivos, el empleo, las inversiones y la competitividad de las economías regionales.

La nota destaca que el gas industrial constituye un insumo esencial para numerosas actividades y que la incertidumbre en el abastecimiento compromete la planificación de la producción, afecta las cadenas de valor y repercute en trabajadores, proveedores y comunidades vinculadas al desarrollo industrial.

En ese marco, el gobernador Sáenz respaldó el planteo de los sectores productivos salteños y acompañó el pedido de una intervención urgente del Gobierno nacional para encontrar soluciones que otorguen previsibilidad al sistema energético y permitan acceder a mayores volúmenes de gas provenientes de Vaca Muerta.

Asimismo, el documento remarca la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva federal, contemplando las particularidades y necesidades de las provincias del Norte argentino, cuyo crecimiento económico depende en gran medida de contar con condiciones energéticas adecuadas para sostener la producción y las inversiones.

La presentación fue suscripta además por los presidentes de la Sociedad Rural Salteña, José Alfredo Figueroa, de la Asociación Prograno, Pedro Arias, de la Cámara de Comercio Exterior, Javier Cerúsico, de la Cámara de Comercio e Industria, Gustavo Herrera, de la Unión Industrial de Salta, Eduardo Gomez Naar, de la Cámara de la Minería de Salta, Juan Martín Gilly y de la Camara de Proveedores de Empresas Mineras, Federico Russo. 

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