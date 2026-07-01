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Condenado por intentar asesinar a su expareja tenía permiso para salir de la cárcel

El fiscal 3 de Impugnación, Ramiro Ramos Ossorio, en representación del Ministerio Público Fiscal, le revocó el beneficio.

Salta Hoy

01 / 07 / 2026

 

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Juan Marcelo Matorras, condenado por el delito de tentativa de femicidio, tenía el beneficio de salir del penal de Villa Las Rosas, gracias a una resolución judicial. 

Cabe recordar que el hecho de sangre ocurrió en el barrio Autódromo en 2019 cuando Matorras intentó asesinar a su expareja Alexia Liendro cortándole el cuello. La mujer se salvó milagrosamente y el sujeto fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión en efectivo.  

Para revocar las salidas transitorias, se consideró que no se tuvieron en cuenta las evaluaciones psicológicas elaboradas por el Servicio Penitenciario, las cuales contenían indicadores desfavorables respecto del proceso de resocialización del condenado y desaconsejaban el otorgamiento del beneficio solicitado.

 

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