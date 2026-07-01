Motociclista resultó herido tras caer por rozamiento con un vehículo que se dio a la fuga

[Imagen ilustrativa]

Un motociclista de 31 años, vecino de Villa Belgrano, intentaba rebasar a una Renault Kangoo cuando el conductor del utilitario rozó el manubrio de la moto y provocó la caída.

Fue asistido por una ambulancia del Samec y trasladado a un hospital con el diagnóstico de politraumatismo.

La policía trabaja para localizar al conductor o conductora que decidió escapar.