Motociclista resultó herido tras caer por rozamiento con un vehículo que se dio a la fuga
El accidente se registró esta mañana a las 8:30 en la Circunvalación Oeste y la Ruta Provincial 28.
Salta Hoy
01 / 07 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
Un motociclista de 31 años, vecino de Villa Belgrano, intentaba rebasar a una Renault Kangoo cuando el conductor del utilitario rozó el manubrio de la moto y provocó la caída.
Fue asistido por una ambulancia del Samec y trasladado a un hospital con el diagnóstico de politraumatismo.
La policía trabaja para localizar al conductor o conductora que decidió escapar.