El Hogar de Noche asistió a un promedio de 65 personas por jornada durante esta temporada

Está ubicado en 20 de Febrero 231 y cuenta con una capacidad para 75 personas (65 hombres y 10 mujeres) y, ante el incremento de la demanda registrado durante la ola polar, se habilitó el anexo del CIC Constitución, con 16 plazas disponibles y posibilidad de ampliación.

Se recuerda que el Hogar de Noche funciona todos los días de 20 a 8 horas y que la comunidad puede colaborar informando al 9-1-1 o a la línea municipal 105 cuando detecte personas en situación de calle. La asistencia es voluntaria.