Vientos fuertes afectarán esta tarde la Puna salteña
La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional afectará a la zona de Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.
Salta Hoy
01 / 07 / 2026
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Se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 75 km/h, lo que podría provocar una reducción de la visibilidad.
Las ráfagas pueden alcanzar hasta 100 km/h en el área de alta cordillera.
En otras zonas, los vientos del sector sur oscilarán entre 30 y 40 km/h.