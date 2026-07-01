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Camioneta baleada con droga: Prisión preventiva por 70 días para 3 de los 4 involucrados

La Renault Duster con casi 70 kilos de cocaína fue atacada a balazos el domingo 28 de junio en la Ruta Nacional 34, en la zona de El Potrero, departamento Rosario de la Frontera.

Salta Hoy

01 / 07 / 2026

 

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En el vehículo viajaba Ivana Portal, Primer Alférez de Gendarmería y médica en Tartagal, quien enfrenta cargos agravados por su condición de fuerza de seguridad. 

La acompañaba Delia Tome, esteticista que mintió sobre su profesión, y también está procesada y detenida. 

El conductor de la camioneta de la que se efectuaron los disparos, está acusado de tentativa de homicidio y confabulación para el tráfico de drogas. Se encuentra bajo custodia. 

Su pareja, quien facilitó un vehículo para la huida, recibió prisión domiciliaria. 

Ninguno de los detenidos declaró ni entregó las claves de sus celulares, lo que complica la investigación.

Se confirmó que la pareja de la Alférez Portal también es integrante de Gendarmería. 

La justicia investiga si existen conexiones internas de la fuerza en este caso.

Además la fiscalía intenta determinar la mexicaneada, es decir cómo el tirador oriundo de Rosario de la Frontera tenía conocimiento de que ese vehículo específico transportaba droga.

En uno de los puntos más oscuros, cuatro efectivos tucumanos fueron hallados en el lugar durante el procedimiento. 

Aunque dijeron haber acudido tras escuchar sobre los disparos, no tenían autorización judicial para estar en otra provincia. 

Se les secuestraron armas y el libro de guardia, y la policía de Tucumán debe explicar oficialmente su presencia. 

La sospecha es que si actuaban como parte de la banda o como cobertura.

Debido al rol de los detenidos y el agravante por ser miembro de una fuerza de seguridad, la Alférez Portal podría enfrentar penas de 10 años o más de prisión.

La investigación se amplía para identificar al responsable de fabricar el doble fondo en la camioneta Renault Duster. 

El dueño del cargamento, es decir quien envió la droga, y el destinatario de la carga en Santa Fe, además de posibles cómplices que operan como parte de una estructura delictiva mayor.

El cargamento que inicialmente se estimó en 70 kilos, fue confirmado judicialmente como 66 kilos y 235 gramos de cocaína. 

La diferencia se debe al proceso de pesaje técnico sin los envoltorios originales. 

 

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