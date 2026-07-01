Rosario de Lerma: Mataron a cinco cachorros y detuvieron a un hombre por maltrato animal
El fiscal penal Daniel Escalante lleva adelante la investigación.
Salta Hoy
01 / 07 / 2026
VER GALERÍA
Los cadáveres de los perritos fueron hallados dentro de una bolsa de residuos abandonada en un cesto de basura.
Personal policial logró identificar y demorar a un hombre de 70 años que sería el presunto responsable del hecho.
El fiscal dispuso medidas preventivas y de resguardo respecto de otros 15 perros adultos que se encontrarían bajo el cuidado del hombre ahora detenido